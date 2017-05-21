Золотые художества: сестры Аверины выиграли все личные виды чемпионата Европы

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, завершившийся в воскресенье в Будапеште, стал настоящим бенефисом двух его дебютанток - сестер Дины и Арины Авериных, выигравших в заключительный день все четыре золота в индивидуальных упражнениях с отдельными снарядами. Этот успех делает гимнасток основными претендентками на участие в чемпионате мира в Италии.

Включение 18-летних сестер Авериных в состав сборной России на ЧЕ-2017 было вполне оправданным, на их счету уже в этом сезоне было несколько побед на этапах Кубка мира и Гран-при. Однако, по мнению многих специалистов, главной надеждой российской команды на турнире в Будапеште была более опытная Александра Солдатова, уже имеющая, несмотря на свой 18-летний возраст, успешный опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы. Однако чемпионат Европы все расставил по своим местам. Сестры Аверины в воскресенье выиграли все четыре золота в упражнениях с отдельными снарядами, а Солдатова вынуждена была довольствоваться только двумя серебряными наградами.

Бенефис дебютанток

"Аверины сегодня были просто в ударе, и это был их бенефис, - отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова. - Это очень серьезные девочки, которые очень много работают. Своим успешным выступлением они доказали право выступить на чемпионате мира".

"Саша Солдатова, конечно, достойна большего, но ей, к сожалению, мешает боязнь раскрыться и показать все, что она умеет. А может она в два раза больше и лучше", - считает главный тренер национальной команды.

Уверенная Арина и сомневающаяся Дина

Дина Аверина в воскресенье выиграла золото в упражнениях с обручем и лентой, ее сестра Арина - с мячом и булавами.

Арина Аверина призналась журналистам, что перед приездом в Будапешт она испытывала проблемы со здоровьем. "У меня перед чемпионатом Европы была травма, и мы сразу убрали элементы, которые больно было делать, поэтому меня абсолютно сегодня не беспокоили боли. Почему мне удалось здесь выступить хорошо? Наверное, благодаря трудолюбию и желанию выложиться на сто процентов, у меня даже мысли не было, что что-то не получится", - заметила спортсменка.

Дина Аверина, в отличие от своей сестры, не была так уверена в своем успехе. "Сегодня я старалась исправить все свои ошибки, допущенные накануне в квалификации, но когда увидела, что я первая в упражнении с обручем, то была в таком шоке и даже чуть не расплакалась, - призналась Дина. - Если говорить про золото в упражнении с лентой, то я вообще не ожидала, что такое может случиться, и переспрашивала всех, правда ли это".

В упражнениях с булавами Дина Аверина заняла второе место, уступив своей сестре Арине.

"В упражнениях с булавами я проиграла Арине всего 0,075 балла. Я очень рада, что она выиграла у меня, а не кто-то другой - все равно золото досталось России. Я ни капли не расстроилась серебру. Сегодня я булавы сделала хорошо, но Арина лучше", - считает Дина.

Юниоркам не нашлось равных в групповых упражнениях

Первыми в воскресенье боролись за награды юниорки в групповых упражнениях. Сборная России в составе Ольги Садомской, Кристины Телятниковой, Дарьи Перевозчиковой, Ксении Марковой, Елизаветы Богацковой и Дианы Менжинской выиграла золото.

"Юниорки блестяще выполнили групповые упражнения; эти девочки идут на смену тем, кто выступал на Олимпийских играх в Рио, - считает Винер-Усманова. - Сегодняшняя молодежь, правда, пока на взрослых соревнованиях не может выступать, но уже на следующий год эти юниорки такое право получат. Это будет очень хорошая достойная смена. Спортсменки могут влиться в основной состав и доказать свое право выступать на самом высоком уровне".

"Медали чемпионата Европы пока являются самыми ценными для нас, - призналась гимнастка Маркова. - Они стимулируют нас идти дальше, мы все мечтаем выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Но для того, чтобы попасть туда, нам нужно еще очень много работать".

Сборная России в командном турнире одержала победу по всем статьям

Свой медальный поход российские гимнастки начали еще в субботу, когда по итогам командного турнира одержали убедительнейшую победу над всеми остальными соперницами, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье - команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Солдатова и сестры Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях.

"Мы выиграли по всем статьям с новым составом и оценками, которые зашкаливают, - заметила в субботу по окончании командного турнира Винер-Усманова. - Это только первый год олимпийского цикла. Сегодня Арина и Дина получали 19,300, и это очень высокие оценки. Они выполнили все сегодня, хотя были и ошибки в других видах, хотя, в общем, все получилось здорово и мы выиграли с большим отрывом".

"В этот раз победитель в командных соревнованиях определяется по-новому, и это очень правильное новшество. Я бы посоветовала Международному союзу гимнастики проводить командные соревнования в таком формате - по результатам группового упражнения и индивидуальных выступлений гимнасток", - отметила глава ВФХГ.

На ЧЕ-2017 была введена новая система командных соревнований - при выявлении сильнейшей сборной складывались результаты, показанные взрослыми спортсменками в квалификации в отдельных видах (Солдатова и Аверины), и к ним прибавлялась сумма баллов за два дня, которую набрали юниорки в групповых упражнениях с десятью булавами.