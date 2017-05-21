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Семин: "Локомотиву" необходимо сохранить нынешний состав в сезоне-2017/18

Спорт
21 мая, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

По итогам сезона клуб занял восьмое место в турнире, в его активе 42 очка

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" должен сохранить текущий состав в будущем сезоне, но команде необходимы точечные усиления. Такое мнение журналистам высказал главный тренер клуба Юрий Семин.

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В 30-м туре чемпионата России "Локомотив" на своем поле уступил санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. По итогам сезона клуб занял восьмое место в турнире, в его активе 42 очка. Железнодорожники стали обладателями Кубка России - 2016/17 и получили право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, начиная с групповой стадии.

"Сыграли с "Зенитом" не лучшим образом, стали нервничать после судейской ошибки. В перерыве я не смог настроить команду, и во втором тайме мы не сумели перевернуть ход матча. Все сыграли ниже своих возможностей, кроме Гильерме", - отметил Семин.

"Нужно сохранить этот состав, сделав точечные усиления, и двигаться вперед. Команда часто выбиралась из сложных ситуаций и достойно завершила сезон. Эту команду "Локомотиву" следует сохранить в полном составе", - добавил специалист.

Семин возглавлял "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 годах. В 2016 году он был вновь назначен главным тренером железнодорожников, контракт со специалистом был заключен на один сезон.

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