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Мещеряков: выступление "Локомотива" в сезоне-2016/17 оставило двойственное впечатление

Спорт
21 мая, 19:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

"Локомотив" завершил сезон-2016/17 на восьмом месте в чемпионате России, а также завоевал Кубок страны

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Анатолий Мещеряков

Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Выступление футбольного клуба "Локомотив" в сезоне-2016/17 оставило двойственное впечатление. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

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"Локомотив" завершил сезон-2016/17 на восьмом месте в чемпионате России, а также завоевал Кубок страны.

"Подробные итоги сезона будем подводить на заседании совета директоров дней через 10-14, тогда же будем отмечать программу на следующий сезон. По тренеру у меня вопроса пока не стоит, по поводу контракта надо обращаться к президенту клуба. Что касается предварительных итогов, у меня очень двойственное впечатление: с одной стороны, завоевали Кубок, но с другой - восьмое место - это не место нашего клуба", - сказал Мещеряков.

"С точки зрения менеджмента клуба, по целому ряду направлений есть положительные сдвиги в организации, - продолжил он. - С точки зрения спортивных результатов, понятно, что они разгребали проблемы, которые были до этого, но период раскачки уже закончился, поэтому будем ждать более серьезных результатов - для этого вышли в еврокубок. Но по результатам сезона у меня нет удовлетворения, потому что восьмое место - это не место нашего клуба".

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