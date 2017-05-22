Первая турецкая: "Фенербахче" выиграл баскетбольную Евролигу

СТАМБУЛ /Турция/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. "Фенербахче" стал первым турецким клубом, выигравшим Евролигу, в финале турнира сезона-2016/17 победив греческий "Олимпиакос" со счетом 80:64. В матче за третье место российский ЦСКА одолел испанский "Реал" (94:70).

"Финал четырех" прошел в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", вмещающей 16 тысяч зрителей. Примерно 2/3 аудитории составили болельщики "Фенербахче", во время атак "Олимпиакоса" свистевшие так, что закладывало уши. При этом неприятных инцидентов, несмотря на напряженные отношения между турецкими и греческими фанатами, на матче не произошло. Болельщики "Фенербахче" после того, как отметили победу на трибунах, устроили гулянья возле арены - на площади у "Синан Эрдем Доум" собрались несколько тысяч человек.

Турецкий клуб уверенно выиграл первую четверть (26:19), уступил во второй (13:16), а затем был сильнее в третьей и четвертой (21:14 и 20:16). После финальной сирены игроки, тренеры, руководители "Фенербахче" принялись активно праздновать победу, а итальянскому форварду Луиджи Датоме, отлично проявившему себя в финале, даже отстригли на радостях клок волос.

"Фенербахче" играл в финале Евролиги во второй раз. В прошлом году стамбульская команда уступила ЦСКА. Для "Олимпиакоса" же данный финал был восьмым. Выиграл он в трех - в 1997, 2012 и 2013 годах.

Обрадович - король Евролиги

Желько Обрадович, возглавляющий "Фенербахче", обновил свой рекорд по тренерским победам в Евролиге, теперь у него их девять. В 1992 году он выигрывал Евролигу (до 2000 года турнир назывался Кубком европейских чемпионов) с югославским "Партизаном", в 1994 году с испанским "Ховентутом", в 1995 году с "Реалом", в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах с греческим "Панатинаикосом". Таким образом, 57-летний сербский специалист побеждал в Евролиге с пятью разными клубами, что также является рекордом.

По словам Обрадовича, он по-прежнему полон сил и не собирается завершать тренерскую карьеру, несмотря на то, что в европейском клубном баскетболе выиграл практически все, что только возможно. "Когда я перестану чувствовать страсть к игре, я прекращу тренерскую карьеру и займусь чем- нибудь другим. Сейчас же я работаю каждый день с 9 утра до 10 вечера, меня все устраивает", - сказал он.

"Мне приятно стать лучшим в Европе, но особенно я рад за "Фенербахче", который выиграл Евролигу впервые. Нужно отдать должное и "Олимпиакосу", он заслужил играть в финале, провел отличный сезон. Эта команда знает, как играть в баскетбол и одерживать большие победы, поэтому к финалу я готовился весь день и всю ночь", - отметил Обрадович.

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос, в свою очередь, заявил, что гордится выступлением команды в Евролиге. "Для меня мы стали чемпионами несколько раз: в первый раз, когда спаслись в серии плей-офф, проигрывая 1-2 "Анадолу Эфес", во второй, когда обыграли ЦСКА в полуфинале. Но для победы в финале надо было предложить что- то большее", - сказал он.

Самым ценным игроком "Финала четырех" был признан американский центровой "Фенербахче" Экпе Удох. В поединке с "Олимпиакосом" он набрал 10 очков, сделал девять подборов и пять блок-шотов. "Мы провели замечательный сезон, эмоции зашкаливают. "Олимпиакос" - отличная команда, но мы были лучше", - отметил Удох.

"Да, в прошлом году мы проиграли ЦСКА, реванш у них взять не удалось, но мне без разницы, кого обыгрывать в финале. Даже если бы вместо "Олимпиакоса" была моя мама, я все равно был бы счастлив", - сказал с улыбкой американец.

Победа над "Реалом" для поднятия настроения

Выступление ЦСКА в "Финале четырех" нельзя назвать удачным, поскольку московский клуб ехал в Стамбул за трофеем. По словам игроков красно-синих, матч за третье место с "Реалом" был важен для них лишь с психологической точки зрения в преддверии полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским "Локомотивом", которая стартует 26 апреля.

"Все понимали, зачем мы сюда ехали и какая у нас цель. Конечно, после матча с "Олимпиакосом" мы были очень расстроены, опустошены. Но мы не опустили рук и одержали такую хорошую победу. Это очень важно с точки зрения командного духа, эта победа поможет нам выбраться из психологической ямы", - отметил форвард ЦСКА Семен Антонов.

"Было сложно найти мотивацию, поражение в полуфинале от "Олимпиакоса" было очень болезненным. Но мы поговорили внутри команды, обсудили все, в результате чего смогли собраться и победить", - сказал американский защитник московского клуба Аарон Джексон.

Следующий розыгрыш Евролиги стартует осенью. "Финал четырех" сезона-2017/18 пройдет в Белграде.