Лундквист остановил канадцев: шведские хоккеисты стали чемпионами мира

КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Нью- Йорк Рейнджерс" Лундквист блестяще сыграл в финальном матче против канадцев, не дав игрокам соперника забросить ни одной шайбы в серии штрафных бросков.

Канадского "хет-трика" не случилось

Сборные Канады и Швеции за последние 20 лет трижды играли друг против друга в финалах чемпионата мира. Во всех трех случаях побеждала сборная из Северной Америки: в 1997 и 2003 годах в Финляндии и в 2004-м в Чехии. В последний раз шведы выигрывали у канадцев в матче за золото в 1991 году - и вот спустя 26 лет им вновь удалось это сделать.

В последний раз шведы становились чемпионами мира в 2013 году, причем выиграв на родном льду, чего не удавалось ни одной домашней команде с 1986 года. При этом они не дали сопернику выиграть третье мировое первенство подряд - ранее "Кленовые листья" побеждали на чемпионате мира в 2015 и 2016 годах. Последней сборной, которая выигрывала ЧМ три года подряд, была сборная Чехии (1999 - 2001).

Сборная Швеции привезла в Кельн 16 хоккеистов из НХЛ, а потом дозаявила, в частности, Лундквиста и форварда "Вашингтона" Никласа Бэкстрема. Команде помогло наличие огромного опыта игры в важных матчах у большинства хоккеистов и надежная игра в меньшинстве. Шведы не форсировали события и разыгрались ближе к решающей части турнира, когда это было необходимо.

На финские грабли не наступили

Бронзовые медали второй год подряд завоевала сборная России. Подопечные Олега Знарка смогли настроиться на игру за третье место после обидного поражения в полуфинале от канадцев, когда они практически отдали победу соперникам в руки.

Такая же ситуация, когда россияне вели после двух периодов, но потом потеряли контроль над ходом встречи, едва не произошла и в матче с финнами. В первых двух периодах сборная России вела 4:0, но уступила в отрезке с конца второго периода по начало третьего, позволив забить сопернику три шайбы. Тренерский штаб россиян своих ошибок повторять не стал, тут же взяв тайм-аут, после чего точку в игре поставил Никита Кучеров - 5:3.

Кельн увидел Панарина и Лундквиста

В спортивном плане нельзя сказать, что турнир разочаровал. Интерес к нему подогрело решение Национальной хоккейной лиги не отпускать своих игроков на Олимпийские игры следующего года в южнокорейский Пхенчхан. В то, что Международной федерации хоккея (ИИХФ) удастся уговорить лигу разрешить хоккеистам поехать в Южную Корею, верится мало, несмотря на недавние слова президента ИИХФ Рене Фазеля, что окончательное решение будет принято в июне.

В связи с тем, что возможность сыграть за свои национальных команду и игроков НХЛ теперь появится, скорее всего, только через год, в Кельн и Париж приехали такие звезды, как Лундквист и Бэкстрем, россияне Кучеров, Артемий Панарин и Евгений Кузнецов, а также целая россыпь молодых и талантливых канадских и американских игроков, чьи клубы НХЛ либо завершили сезон, либо уступили в первом-втором раундах Кубка Стэнли.

Именно энхаэловцы возглавили итоговый список лучших бомбардиров турнира: первое-второе место заняли Панарин и Кучеров, третьим стал швед Вильям Нюландер из "Торонто", так же признанный самым ценным игроком турнира.

Фазель недоволен словаками

Фавориты соревнований провели турнир так, как от них ожидали. Несколько выбилось из этого ряда выступление финнов, которые на предварительной стадии заняли только четвертое место. Но в четвертьфинале команда Лаури Марьямяки, лидерами которой были молодые Себастьян Ахо и Микка Рантонен, собралась и выдала сенсацию, обыграв американцев. Но против более опытных и мощных шведов и россиян подопечные Марьямяки сделать ничего не смогли.

Из команд второго эшелона заставила о себе заговорить сборная Латвии, которая чуть не вышла плей-офф - впервые с 2009 года. За исключением матча с командой России, который был латвийцам, откровенно говоря, мало нужен, подопечные Боба Хартли не выглядели слабо ни в одном из матчей, в том числе и со шведами и американцами. Латвийцы едва не выиграли в поединке за четвертое место в группе у хозяев турнира немцев, уступив лишь по буллитам.

Вполне заслуженно вылетели из элиты словенцы и итальянцы, которые сумели выцарапать на турнире только по одному очку. Близки к вылету были и белорусы, но смогли удержаться в группе сильнейших. Тем не менее, это не помешало федерации хоккея страны экстренно принять отставку ее президента, инициированную властями республики.

Единственное достижение белорусов в Кельне - победа их совместной заявки с Латвией за право принять чемпионат мира 2021 года. В этом споре они опередили Финляндию всего на три голоса.

Также молодую, в целом, команду привезли на турнир словаки, причем к ним не приехало ни одного игрока НХЛ. Подопечные известного в прошлом словацкого хоккеиста Здено Цигера выступили бледно, заняв предпоследнее место в группе А. Даже глава ИИХФ отметил, что был разочарован выступлением словацкой команды, которая в далеком 2002 году становилась чемпионом мира.

К домашнему турниру начали в Кельне готовиться и датчане - чемпионат мира 2018 года пройдет в Копенгагене и Хернинге, и хозяева уже обещали при удачном стечении обстоятельств подтянуть всех сильнейших своих хоккеистов из- за океана.

Парижу не нужен чемпионат мира

Плей-офф турнира еще раз показал огромную разницу как в подготовке и организации чемпионата мира, так и в интересе к хоккею между Кельном и Парижем. Если в Кельне интерес к турниру ощущался практически везде, то во Франции отношение к нему было скорее равнодушным.

На оба парижских матча с участием топовых команд (России, Чехии, Швеции и Швейцарии) не пришло в сумме и девяти тысяч зрителей. Сами команды отмечали еще более ужасное, по сравнению с кельнским дворцом, качество льда и высокую температуру на арене.

Несмотря на невысокий интерес к чемпионату мира во Франции, в целом посещаемость турнира оказалась весьма неплохой: оргкомитет нацелился на отметку в 700 тысяч зрителей и практически справился с этой задачей. Турниру удалось выйти на второе место по посещаемости (686 390), обойдя ЧМ-2014 в Минске (640 044). Первое место по прежнему занимает чемпионат мира в Праге и Остраве 2015 года, матчи которого посетило 741 690 человек. Организаторам турнира в Кельне и Париже стоит сказать спасибо в этом плане как раз- таки Кельну с его отличными средними показателями - свыше 13,5 тысяч человек за встречу.