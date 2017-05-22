Василевский и Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Шведский хоккеист Нюландер признан самым ценным игроком чемпионата мираСпорт 22 мая, 1:16
Первая турецкая: "Фенербахче" выиграл баскетбольную ЕвролигуСпорт 22 мая, 1:11
Василевский и Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккеюСпорт 22 мая, 0:59
"Питтсбург" разгромил "Оттаву" и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛСпорт 22 мая, 0:52
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккеюСпорт 22 мая, 0:48
Тренер "Фенербахче" Обрадович заявил, что завершит карьеру, когда утратит страсть к игреСпорт 22 мая, 0:35
Чемпионат мира по хоккею в Париже и Кельне стал вторым по посещаемости в истории турнираСпорт 22 мая, 0:24
Исполком РФС обсудит подготовку сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 22 мая, 0:16
Главный тренер "Олимпиакоса" заявил, что гордится игрой своих баскетболистов в ЕвролигеСпорт 22 мая, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира.
Мировое первенство, прошедшее в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, завершилось победой сборной Швеции в финале в серии буллитов над командой Канады (2:1). Третье место заняла сборная России, победившая в матче за бронзу команду Финляндии (5:3).
Василевский стал лучшим вратарем турнира, защитником - немец Деннис Зайденберг, нападающим - Панарин. Также в символическую сборную вошли канадский защитник Колтон Парайко и шведский форвард Вильям Нюландер.
Российский голкипер провел на турнире девять матчей, пропустив 15 шайб и отразив 233 броска. 22-летний вратарь отыграл на чемпионате мира три матча "на ноль", закончив турнир с процентов надежности 93,56. Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. В девяти играх он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач).
Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.