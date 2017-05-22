Василевский и Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира.

Мировое первенство, прошедшее в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, завершилось победой сборной Швеции в финале в серии буллитов над командой Канады (2:1). Третье место заняла сборная России, победившая в матче за бронзу команду Финляндии (5:3).

Василевский стал лучшим вратарем турнира, защитником - немец Деннис Зайденберг, нападающим - Панарин. Также в символическую сборную вошли канадский защитник Колтон Парайко и шведский форвард Вильям Нюландер.

Российский голкипер провел на турнире девять матчей, пропустив 15 шайб и отразив 233 броска. 22-летний вратарь отыграл на чемпионате мира три матча "на ноль", закончив турнир с процентов надежности 93,56. Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. В девяти играх он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.