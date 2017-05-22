Буферную зону для болельщиков открыли в Пулково в преддверии Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Буферную зону для болельщиков с шатром и общепитом открыли в петербургском аэропорту Пулково в преддверии Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор управляющей компании аэропорта Евгений Ильин.

"На территории, непосредственно прилегающей к терминалу, организована буферная зона с шатром для защиты от непогоды, точками питания, туалетами. Буферная зона создана для нахождения там болельщиков в случае скопления в аэропорту, а также с целью разведения потоков болельщиков противоборствующих команд. Автобусы-шаттлы будут осуществлять посадку-высадку болельщиков непосредственно перед буферной зоной для их комфорта и удобства", - сказал он.

Ильин добавил, что в зависимости от рейсов и загрузки может быть открыт дополнительный контрольно-пропускной пункт. Также на время матчей в Пулково продолжат действовать усиленные меры безопасности. В целом аэропорт готов к мероприятию, отметил глава управляющей компании.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт- Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек, что на 1,7% меньше показателя 2015 года, когда аэропорт обслужил 13,499 млн пассажиров. В первые четыре месяца 2017 года пассажиропоток аэропорта составил 4,05 млн человек, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. В группе А сыграют сборные России, Португалии (чемпион Европы), Мексики (чемпион Северной и Центральной Америки) и Новой Зеландии (чемпион Океании), а в группе B - команды Германии (чемпион мира), Чили (чемпион Южной Америки), Камеруна (чемпион Африки) и Австралии (победитель Кубка Азии).