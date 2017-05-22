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Первый тур сезона-2017/18 чемпионата России по футболу предварительно начнется 16 июля

Спорт
22 мая, 13:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Общее собрание клубов РФПЛ прошло в понедельник в здании лиги в Москве

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Первый тур сезона-2017/18 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) предварительно начнется 16 июля, заключительный - 13 мая 2018 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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Общее собрание клубов РФПЛ прошло в понедельник в здании лиги в Москве.

"Была формальная встреча, подвели итоги чемпионата, утвердили их, наметили даты по календарю. Была пара вопросов по киберфутболу, но основная тема - календарь. Предварительно 16 июля - первый тур, 13 мая - последний. Точно он (календарь) должен быть определен до 8 июня", - сказал Бабаев.

"Обсуждали вариант закрепления времени начала матча в регламенте, чтобы болельщики знали, что в субботу пройдет тур. Но здесь есть сложности, потому что мы еще зависим от телевидения и сложно составить на весь сезон, но будем стараться исправить все огрехи и избегать разногласий, хотя всегда будут недовольные, потому что удовлетворить всем 16 командам очень сложно", - добавил гендиректор ЦСКА.

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