РФПЛ 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18

В Сирии погиб уроженец БиробиджанаАрмия и ОПК 22 мая, 16:30
СМИ: Гонтарева "обескровила" банковскую систему УкраиныЭкономика и бизнес 22 мая, 16:29
Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018Политика 22 мая, 16:24
Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрюСпорт 22 мая, 16:18
Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКРСпорт 22 мая, 16:14
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с СШАПолитика 22 мая, 15:56
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нетПолитика 22 мая, 15:55
Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 маяМеждународная панорама 22 мая, 15:55
В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на распознавании лица плательщикаЭкономика и бизнес 22 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) 8 июня проведет заседание, на котором будет составлен календарь на следующий сезон. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.
"8-го числа проведем заключительное заседание, где распишем уже календарь по матчам нового сезона. Сейчас структура определена, а календарь по парам составим уже после того, как станут известны все участники соревнования. На собрании будут приняты новые члены и выведены те, кто нас покинул в соответствии с уставом РФПЛ", - сказал Прядкин.
Первый тур сезона-2017/18 РФПЛ предварительно начнется 16 июля, заключительный - 13 мая 2018 года.