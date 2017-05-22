РФПЛ 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) 8 июня проведет заседание, на котором будет составлен календарь на следующий сезон. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.

"8-го числа проведем заключительное заседание, где распишем уже календарь по матчам нового сезона. Сейчас структура определена, а календарь по парам составим уже после того, как станут известны все участники соревнования. На собрании будут приняты новые члены и выведены те, кто нас покинул в соответствии с уставом РФПЛ", - сказал Прядкин.

Первый тур сезона-2017/18 РФПЛ предварительно начнется 16 июля, заключительный - 13 мая 2018 года.