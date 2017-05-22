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Финал Кубка России сезона-2017/18 предварительно пройдет 9 мая

Спорт
22 мая, 15:05 дата обновления: 22 мая, 15:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер-лиги, на котором были подведены итоги завершившегося в воскресенье чемпионата России

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Кубок России по футболу

Кубок России по футболу

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2017/18 предварительно запланирован на 9 мая. Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер-лиги, на котором были подведены итоги завершившегося в воскресенье сезона.

"Предварительно финал Кубка России пройдет 9 мая", - сказал Прядкин.

"Было пожелание, чтобы участники Кубка России знали, где и когда будет финал. Сегодня прозвучало предложение, чтобы дата была постоянная, чтобы болельщики и все остальные знали, что условно 1, 8 или 9 мая постоянно проводится финал Кубка России. Будем думать вместе с РФС", - добавил Прядкин.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко неоднократно предлагал ежегодно проводить финалы Кубка России на реконструированном стадионе "Лужники" в Москве. "Это предложение поддержал исполком, потому что это национальный стадион", - отметил Прядкин.

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