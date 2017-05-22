Клубы РФПЛ решили изменить правило ранжирования команд при равенстве очков

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Большинство клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за изменение правила ранжирования команд в чемпионате страны в случае равного количества очков, чтобы лучшая из них определялась не по числу побед, а по суммарному результату очных встреч. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В понедельник в Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги, на котором подводились итоги уходящего сезона.

"Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. "Краснодар" выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза", - сказал Прядкин.