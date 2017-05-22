Клубы РФПЛ решили изменить правило ранжирования команд при равенстве очков

В Сирии погиб уроженец БиробиджанаАрмия и ОПК 22 мая, 16:30
СМИ: Гонтарева "обескровила" банковскую систему УкраиныЭкономика и бизнес 22 мая, 16:29
Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018Политика 22 мая, 16:24
Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрюСпорт 22 мая, 16:18
Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКРСпорт 22 мая, 16:14
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с СШАПолитика 22 мая, 15:56
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нетПолитика 22 мая, 15:55
Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 маяМеждународная панорама 22 мая, 15:55
В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на распознавании лица плательщикаЭкономика и бизнес 22 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Большинство клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за изменение правила ранжирования команд в чемпионате страны в случае равного количества очков, чтобы лучшая из них определялась не по числу побед, а по суммарному результату очных встреч. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
В понедельник в Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги, на котором подводились итоги уходящего сезона.
"Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. "Краснодар" выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза", - сказал Прядкин.