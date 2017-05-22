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Исполком Российского футбольного союза утвердил бюджет на 2017 год

Спорт
22 мая, 18:53 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Антон Рассказов

На очередной конференции РФС, которая прошла 8 апреля, было объявлено, что кредиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 347,8 млн рублей

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил бюджет организации на 2017 год. Об этом на пресс- конференции по итогам заседания исполкома РФС сообщил президент организации Виталий Мутко.

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"Сегодня мы утвердили бюджет. Никаких расхождений нет, доходы чуть-чуть увеличились, благодаря этому мы сократили кредиторскую задолженность на данный момент до 347 млн рублей, а планировали до 360 млн рублей", - сказал он.

На очередной конференции РФС, которая прошла 8 апреля, было объявлено, что кредиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 347,8 млн рублей. Как сообщил генеральный директор организации Александр Алаев, на ее погашение в 2017 году планируется направить 296 млн. Доход организации составит 3,263 млрд, расход - 2,966 млрд.

Согласно финансовому плану РФС, на сборные России в 2017 году предполагается потратить 1,33 млрд. Наибольший доход, как полагает РФС, должны принести маркетинговые права - 1,442 млрд рублей.

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