"Манчестер Юнайтед" отменил пресс-конференцию перед финалом Лиги Европы

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ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отменил предматчевую пресс-конференцию накануне финального матча Лиги Европы с голландским "Аяксом". Об этом сообщает агентство France-Presse.
Матч пройдет в среду в Стокгольме. Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрос с просьбой отменить пресс-конференцию, которая должна была состояться во вторник на стадионе "Френдс Арена" в столице Швеции. УЕФА принял просьбу английского клуба.
Накануне после завершения выступления американской поп- певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-арена" произошел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены.
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий