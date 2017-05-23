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"Манчестер Юнайтед" отменил пресс-конференцию перед финалом Лиги Европы

Спорт
23 мая, 14:01 дата обновления: 23 мая, 14:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, мая. /ТАСС

Накануне после завершения выступления американской поп- певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-арена" произошел взрыв

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© EPA/VASSIL DONEV

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отменил предматчевую пресс-конференцию накануне финального матча Лиги Европы с голландским "Аяксом". Об этом сообщает агентство France-Presse.

Матч пройдет в среду в Стокгольме. Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрос с просьбой отменить пресс-конференцию, которая должна была состояться во вторник на стадионе "Френдс Арена" в столице Швеции. УЕФА принял просьбу английского клуба. 

Накануне после завершения выступления американской поп- певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-арена" произошел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены.

Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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