Мария Шарапова получила wild card на турнир WTA в Торонто

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (общий призовой фонд - $2,7 млн). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

"С нетерпением жду возвращения в Канаду, у меня остались приятные впечатления от выступлений в Торонто, болельщики были добры ко мне, - сказала 30-летняя теннисистка. - Это один из самых крупных турниров этого года, и я надеюсь показать на нем свою лучшую игру".

Турнир в Торонто пройдет с 5 по 13 августа.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. На прошлой неделе Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

Благодаря последним выступлениям Шарапова вернулась в топ-200 рейтинга WTA, заняв в его обновленной версии 173-е место. Это дает ей возможность выступить в квалификации турнира серии Большого шлема - Уимблдона - в июне-июле текущего года.