Московское "Динамо" не рассматривает вариант приглашения футболиста Павлюченко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" не рассматривает вариант приглашения нападающего Романа Павлюченко. Об этом ТАСС сообщил главный селекционер клуба Геннадий Голубин.

Ранее во вторник 35-летний Павлюченко сообщил, что решил не продлевать отношения с "Уралом" и намерен вернуться в Москву по семейным обстоятельствам.

"Мы не рассматривали (вариант его приглашения - прим. ТАСС), в нашем шорт-листе фамилия Павлюченко не фигурировала", - сказал Голубин.

Ранее весной и Павлюченко, и "Урал" не раз заявляли, что готовы продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

"Динамо" по итогам прошедшего сезона спустя год вернулось в премьер-лигу, став победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Павлюченко перешел в "Урал" в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч, забив четыре мяча. В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забив на турнире три мяча.