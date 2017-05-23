Глава Кубани предложил провести полное "импортозамещение" в российском футболе

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил активнее привлекать в национальную сборную по футболу игроков из регионов и провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе. С такой просьбой губернатор обратился во вторник к главе государства на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

"Одна огромная просьба, я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко) уже ограничивает количество легионеров. Можно при вашей поддержке произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное", - обратился к президенту губернатор Кубани.

По мнению Кондратьева, при большом развитии детского футбола в регионах у игроков из футбольных спортивных школ и клубов почти нет шансов стать "игроками номер один".

"Хотелось, чтобы у них была перспектива, у этих мальчишек. Они должны быть востребованы, в том числе и нашими спортивными клубами и нашей сборной. Можно с ними возиться, а можно купить легионера, в том числе в любой большой клуб, здесь тогда нет никаких возможностей, чтобы наши мальчишки выросли в больших звезд, нет", - считает Кондратьев.

Сейчас в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит "6+5", согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков.