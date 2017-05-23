Национальный план в действии: Россия создаст передовую антидопинговую систему

Александр Жуков, Виталий Мутко, Владимир Путин и Игорь Левитин (слева направо) во время заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта © Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Национальный план по борьбе с допингом в российском спорте, который был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК), стал одной из главных тем обсуждения на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.

Согласно мнению создателей документа, его реализация позволит искоренить причины употребления допинга и ляжет в основу возвращения доверия к стране со стороны мирового сообщества. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), глава НОАК Виталий Смирнов убежден, что Россия способна создать самую передовую антидопинговую систему в мире.

НОАК проконтролирует исполнение плана

В ходе заседания Совета при президенте РФ было принято решение возложить мониторинг реализации национального антидопингового плана на саму НОАК. Владимир Путин особо отметил работу, проделанную членами независимой комиссии. "Было сделано максимум того, что можно было сделать, - сказал Путин. - Согласен с предложением по поводу того, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла бы на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство РФ".

Ранее сообщалось, что реализация национального антидопингового плана должна завершиться до конца этого года. Глава ОКР Александр Жуков убежден, что документ позволит создать реально работающую антидопинговую систему. "Это комплекс мер, предусматривающий конкретные шаги по восстановлению антидопинговой системы, которая будет реально работать", - сказал Жуков.

План также рассматривается в качестве основного инструмента по возвращению доверия со стороны мирового сообщества, частично утраченного российским спортом после серии допинг-скандалов. "Рассчитываем, что этот документ позволит не только восстановить доверие международного сообщества, но и искоренит причины употребления допинга, - заявил Смирнов. - Мы рассчитываем, что сократится число нарушения антидопинговых правил в России и сформируется культура неприятия допинга. Россия может создать самую передовую в мире антидопинговую систему".

Применение допинга закроет путь к власти

В будущем, по словам Смирнова, в нормативные акты будет заложена опция взыскания налогов с имущества спортсменов, уличенных в применении допинга. Та же мера будет применяться и в отношении призовых, полученных за победы на соревнованиях, их дисквалифицированному атлету придется вернуть. Национальный план также исключит возможность для нарушителей претендовать на руководящие посты. "Человек, отбывший дисквалификацию, будет пожизненно лишен права претендовать на руководящие должности", - заявил глава НОАК.

Процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уже вышел на финишную прямую. Как было озвучено в ходе заседания Совета при президенте РФ, на текущей неделе в Москву прибудут сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) для оказания поддержки в подготовке расширенной программы восстановления организации. "WADA рассматривает восстановление РУСАДА как важнейший шаг", - подчеркнул Смирнов.

Ранее по итогам совета учредителей WADA в Монреале сообщалось, что для полного восстановления агентство должно выполнить ряд ключевых условий. Среди них открытие доступа к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя. Планируется, что РУСАДА может получить соответствие принципам WADA и окончательно завершить процесс восстановления в ноябре этого года.

Восстановление РУСАДА будет иметь большое значение и при рассмотрении вопроса участия сборной России в Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Потенциал России отметили перед Играми-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков в ходе заседания Совета подчеркнул, что итоги предолимпийского зимнего сезона показали наличие потенциала у сборных России. "Российские спортсмены заняли в предолимпийском сезоне четвертое место по общему числу медалей и пятое - по золоту, потенциал у нас есть, - сказал Колобков. - Надо учитывать давление на наших атлетов, со своей стороны они сделают все возможное для успешного выступления в Южной Корее".

При этом глава спортивного ведомства подчеркнул важность расширения представительства России в международных организациях. "Основная задача в зимних видах - это подготовка к Олимпиаде 2018 года. Текущий год является ключевым, год набора основного количества олимпийских лицензий", - добавил министр спорта.

Наряду с борьбой с допингом второй главной темой заседания Совета при президенте РФ стала система подготовки спортивного резерва в стране. "Система спортивной подготовки детей и молодежи у нас есть, она складывалась десятилетиями, но современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки и технологий, а также новые вызовы диктуют необходимость серьезного пересмотра сложившихся методик и подходов", - заявил Владимир Путин.

По словам президента РФ, речь идет не только о формировании резервов для спорта высших достижений. "Главное - это воспитание здорового подрастающего поколения, которое должно разделять ценности активного образа жизни и физической культуры", - подчеркнул он.