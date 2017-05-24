Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер Руденко

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Александр Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко в супертяжелой весовой категории. Об этом ТАСС сообщили в команде российского боксера.
"Поветкин встретится с Руденко, чемпионом мира по версии WBC International Silver", - сообщил источник в команде Поветкина.
В данный момент Руденко занимает 13-е место в обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) и девятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).
Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного препарата остарин. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.
В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение.