Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы

Уникальный спортивный и рекреационный потенциал Крыма на протяжении многих десятилетий служил на благо спорта. Еще в советские времена в живописной Алуште расположилась одна из крупнейших спортивных баз - "Спартак", входившая в число основных центров подготовки сборной СССР. Через нее прошли свыше 150 олимпийских чемпионов по волейболу, гандболу, боксу, борьбе и другим видам спорта. В новейшей истории Крыма учреждение получило второе дыхание и новое название – "Крымский". До 2020 года база будет реконструирована и войдет в число крупнейших федеральных олимпийских тренировочных центров. Подробнее о будущем знаменитой кузницы олимпийских чемпионов – в материале ТАСС.

Центр в Алуште реконструируют в рамках ФЦП

В 2016 году спортивный комплекс был передан в федеральную собственность и закреплен за Федеральным государственным бюджетным учреждением "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Реконструкция объекта будет проводиться в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Общая стоимость модернизации "Крымского" составит около 2,3 млрд рублей.

Развернуть © Пресс-служба ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" © Пресс-служба ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский"

Проектно-изыскательные работы по модернизации "Крымского" уже ведутся и завершатся до конца 2017 года, срок окончания реконструкции центра – 2020 год. Одновременно на объекте ведется капитальный ремонт: многие объекты были построены еще в 60-х годах и нуждаются в обновлении.

По словам директора ФГБУ "ТЦСКР "Крымский" Надежды Василенко, на протяжении периода реконструкции комплекс продолжит функционировать как в режиме проведения тренировочных мероприятий сборных команд России, так и официальных спортивных мероприятий.

"Для этого изначально зонирование территории комплекса и расположение территории застройки в рамках реконструкции спланировано таким образом, чтобы максимально минимизировать неудобства спортсменов и обеспечить бесперебойность тренировочных процессов во время реконструкции, - отметила Василенко. - Определены отдельные подъездные пути, работа строительных площадок изолирована от спортивных сооружений, где проходят тренировочные мероприятия. Безусловно, строительство в любом случае сопрягается с определенными неудобствами, но подчеркиваю, спланирован комплекс мер, чтобы эти неудобства были сведены к минимуму".

Уже по завершении I этапа капитального ремонта объектов центр "Крымский" включен во Всероссийский реестр объектов спорта и стал более привлекательным для спортсменов, кратно увеличилось количество тренировочных мероприятий сборных команд России, а также официальных спортивных мероприятий. Только в апреле этого года на территории комплекса проведены чемпионат России по стрельбе из лука и 1-й этап чемпионата России по регби-7. Соревнования впервые проводились в Республике Крым. В рамках Ялтинского международного экономического форума центр принимал Крымские корпоративные игры - 2017. А в 2016 году "Крымский" стал площадкой для проведения чемпионатов России по спортивному ориентированию и гиревому спорту.

"Крымский" сможет принимать до 700 сборников

В ходе реконструкции центра "Крымский" будут построены 50-метровый бассейн, современный медико-восстановительный центр, гостиничный комплекс на 50 мест, пищеблок на 275 мест, широкий спектр сопутствующих помещений, что сделает пребывание спортсменов на сборах максимально эффективным и комфортным. Также в планах капитальный ремонт гостиничного комплекса, который был построен в 1986 году.

На данный момент единовременная пропускная способность центра составляет порядка 450 человек. По словам Василенко, после завершения реконструкции этот показатель значительно увеличится. На данный момент на базе "Крымского" проводятся сборы по таким видам спорта как борьба, стрельба из лука, бокс, велоспорт, регби, софтбол, бейсбол, гандбол, волейбол и другим. В ближайшем будущем к ним прибавится и вся линейка водных видов спорта благодаря строительству 50-метрового открытого бассейна.

"После завершения реконструкции, особенно со строительством открытого 50-метрового бассейна, появится возможность проведения на базе спортивного комплекса тренировочных сборов по спортивному плаванию, водному поло, синхронному плаванию, прыжкам в воду, паралимпийскому плаванию, а также различным дисциплинам многоборья – естественно, пропускная способность "Крымского" будет увеличена кратно, - подчеркнула директор учреждения. – Кроме того, функционирование медико-восстановительного центра и преимущества климатических условий Крыма сделают комплекс одной из основных площадок для проведения восстановительных сборов российских спортсменов. Мы полагаем, что все эти факторы в совокупности увеличат пропускную способность "Крымского" до 700 человек".

Василенко отметила, что на этапе проектирования федерального центра разработчики тесно сотрудничали с российскими федерациями и спортсменами, а также анализировали опыт эксплуатации ведущих спортивных объектов. "Главная задача, поставленная Министерством спорта Российской Федерации, - создать современный высокотехнологичный спортивный комплекс для подготовки сборных команд России, восстановления, реабилитации спортсменов, - сказала она. – Важно, что еще на этапе проектирования учтены все пожелания профильных федераций и спортсменов, проанализирован и принят к сведению опыт эксплуатации аналоговых спортивных объектов. Думаю, что после завершения реконструкции это позволит комплексу "Крымский" стать максимально конкурентоспособным".

"Крымский" - это наш дом"

Уникальные природно-климатические условия южного берега Крыма, как утверждают специалисты, позволяют спортсменам легче переносить тяжелые физические нагрузки. "Крым – это особенное и, я бы сказала, благодатное место для эффективных тренировок, восстановления и реабилитации спортсменов, что и явилось определяющим при принятии решения о создании в рамках реконструкции именно на территории этой спортивной базы комплекса современных условий для тренировочных процессов российских спортсменов, а также многофункционального медико-восстановительного центра", - отмечает Василенко.

Уже сейчас ряд российских спортивных федераций рассматривает "Крымский" как один из основных объектов при подготовке к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В частности, как сообщалось ранее, сборы в Крыму запланированы у сборной России по борьбе. "На сегодняшний день план загрузки в рамках подготовки к предстоящим Играм находится в стадии формирования и проработки со спортивными федерациями, - пояснила Василенко. – Традиционно база будет служить местом проведения сборов федераций спортивной борьбы, российских лучников, а также регби-7, софтбола, скалолазания и др.".

Для российских борцов алуштинский центр – историческое место. Здесь готовились к великим победам трехкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин, Бувайсар Сайтиев и олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Как признается последний, для него эта база – не просто место проведения учебно-тренировочных сборов, а настоящий дом. "Крымский" - это по-настоящему хорошая ностальгия вперемешку с гордостью", - считает глава ФСБР.

С учетом советского периода другими именитыми российскими спортсменами, тренировавшимися на базе в Алуште, являются трехкратные олимпийские чемпионы Владислав Третьяк (хоккей) и Андрей Лавров (гандбол). Бывали в Алуште и двукратные олимпийские чемпионы штангисты Василий Алексеев и Леонид Жаботинский, а также хоккеист Валерий Харламов.

Сегодня уникальную возможность тренироваться на одном объекте с известными российскими спортсменами получают порядка 400 детей – воспитанников трех крымских спортшкол. "Для ребят эта уникальный шанс тренироваться на одних площадках базы "Крымский" со сборными России, равняться на спорт высших достижений и даже получать мастер-классы. Сотрудничество в данном направлении осуществляется в рамках соглашения от 28.10.2015 №649 между Советом министров Республики Крым и Министерством спорта Российской Федерации", - подытожила Василенко.

Спортивная инфраструктура Крыма станет современной

Модернизация спортивной инфраструктуры Крыма прописана отдельной строкой в ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". В ближайшем будущем полуостров войдет в число самых спортивных регионов страны. На развитие профильной инфраструктуры Крыма из федерального бюджета будет выделено около 4,5 млрд рублей.

Развернуть © Пресс-служба ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" © Пресс-служба ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский"

Как заявлял ранее глава Министерства спорта РФ Павел Колобков, одна из важнейших задач государства – своевременно реагировать на изменение и расширение программы Олимпийских игр, предусматривая инвестиции в модернизацию федеральной спортивной инфраструктуры. По словам министра, потенциально именно Крым является наиболее подходящим регионом для строительства баз по видам спорта, которые пока не обеспечены специализированными федеральными центрами. До сих пор эта проблема не решена в таких видах как конькобежный спорт, триатлон, велоспорт, парусный спорт, скейтбординг и скалолазание. Два последних вида лишь недавно стали олимпийскими и дебютируют в программе Олимпийских игр в 2020 году в Токио.

Большие перемены ожидают не только спорт высших достижений в Крыму, но и массовый спорт. До 2020 года на территории полуострова будет построено пять региональных спортивных центров, услугами которых смогут пользоваться воспитанники местных спортивных школ и рядовые граждане. Средства на строительство этих центров уже заложены в ФЦП.