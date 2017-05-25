Тренер Шахрайчук хочет остаться в "Металлурге", несмотря на его исключение из КХЛ

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Вадим Шахрайчук хочет остаться работать в команде, несмотря на ее исключение из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В среду совет директоров на своем заседании принял решение исключить "Металлург" и хорватский "Медвешчак" из КХЛ. После исключения из КХЛ "Металлург" должен принять участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Генеральный директор клуба Сергей Зиновьев назвал решение КХЛ неправомерным и сообщил, что проведет консультации для возможного обращения в суд.

"По дальнейшей моей работе все будет известно в течение двух-трех дней. Но желание работать у меня в Новокузнецке есть, - сказал Шахрайчук. - Пока мы все в легком недоумении: как так просто взять и выкинуть российский клуб из КХЛ. Всем игрокам и персоналу долги по зарплатам и премиям полностью закрыли 12 мая, бюджет может остаться такой же, как и год назад".

Задачей "Металлурга" в КХЛ в предстоящем сезоне стоял выход в плей-офф, рассказал Шахрайчук. "Как минимум, мы должны были занимать место не ниже 10-го в Восточной конференции. Мы уже подписали известных игроков, еще не был озвучен ряд фамилий из Северной Америки. У нас подбирался хороший боевой коллектив, и болельщик точно пошел бы на хоккей", - отметил он.

Шахрайчук возглавил "Металлург" в середине марта, сменив Сергея Бердникова. Ранее он возглавлял украинский "Дженералз".