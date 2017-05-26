Акинфеев присоединится к сборной России на сборе в Австрии позднее

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вратарь Игорь Акинфеев в пятницу не полетит со сборной России по футболу на сбор в Австрию и присоединится к команде позднее. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Отмечается, что 31-летний голкипер задержится на несколько дней в Москве для проведения дополнительных процедур.
В четверг Акинфеев пропустил первую половину тренировки сборной, которая прошла на "Арене-Химки". По словам главного тренера команды Станислава Черчесова, вратаря беспокоила пятка.
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.
Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.