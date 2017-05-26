Лукашенко: белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеров

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белорусским хоккейным клубам нужно отказываться от приглашения иностранных игроков, делая ставку на местных спортсменов. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее".

"Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить, - сказал Лукашенко. - Но ставку мы будем делать на своих".

По его словам, размер заработной платы у иностранных хоккеистов составляет минимум $500 тысяч в год. "Это огромные деньги. Если дать $500 тысяч на какую-то нашу команду в чемпионате Белоруссии, то они год будут заниматься хоккеем, поэтому мы не можем выбрасывать деньги впустую", - сказал президент.

Кроме того, заметил он, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. "А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее", - сказал Лукашенко.

Говоря о минском "Динамо", которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), президент Белоруссии отметил, что клубу достаточно иметь в составе трех легионеров. "Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки - чисто белорусские", - отметил глава государства.