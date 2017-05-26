Сборная России по футболу проводит первую тренировку в Австрии в полном составе

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Футболисты сборной России проводят первую тренировку на австрийском сборе в полном составе.

Занятие на тренировочном поле в коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, где расположилась команда Станислава Черчесова, открыто для представителей СМИ первые 20 минут. Всего тренируются 25 игроков, которые прибыли в Австрию ранее в пятницу, в том числе нападающий "Зенит" Артем Дзюба, который во время тренировки в Москве в четверг работал в тренажерном зале по индивидуальной программе.

Позже на австрийском сборе к команде должны присоединиться вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который остался в Москве, чтобы решить проблемы с пяткой, а также голкипер Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер, которые по согласованию с Российским футбольным союзом пока находятся в расположении своих клубов - тульского "Арсенала" и турецкого "Фенербахче" соответственно.

В Нойштифт-им-Штубайталь команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.