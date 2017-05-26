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Все гостиничные номера футболистов сборной России в Австрии обеспечили российским ТВ

Спорт
26 мая, 18:03 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Менеджер национальной команды Евгений Савин также рассказал, что мероприятий сборная пока не планирует

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Номера отеля, в котором остановилась сборная России по футболу в Австрии, специально обеспечили российскими федеральными каналами. Об этом ТАСС сообщил менеджер национальной команды Евгений Савин.

Российская команда прибыла в Нойштифт-им-Штубайталь в пятницу.

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"Особенных пожеланий по отелю не было, все что нужно здесь есть. У всех команд примерно схожие требования - большие комнаты, отдельные залы для питания и собраний. Отель практически полностью под нас закрыт. Сегодня провели во все номера российские федеральные каналы - "Матч ТВ" и Первый канал", - рассказал Савин, отметив, что игроки живут в одноместных номерах.

Как сообщил собеседник ТАСС, мероприятий сборная пока не планирует. "Пока планов нет, но в процессе какие-то вещи несложно организовать. Если главный тренер посчитает нужным сделать небольшую паузу в работе, мы это организуем, но пока мы, естественно, думаем только о работе", - сказал он.

На австрийском сборе команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первое и второе места.

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