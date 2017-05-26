Сборная МВД выиграла Кубок президента России по самбо

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная Министерства внутренних дел впервые выиграла Кубок президента России, победив в финале трехкратного обладателя титула команду Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации со счетом 6:3. Турнир проходил на Малой спортивной арене "Лужники".
В соревнованиях в формате "стенка на стенку" приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сборная ВДВ и "Динамо-24".
"Ни для кого не секрет, что наш вид спорта, самооборона без оружия, активно развивается в силовых структурах, многие наши титулованные спортсмены являются их представителями, поэтому в Кубке президента приняли участие немало чемпионов мира и Европы", - рассказал ТАСС президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.
Турнир проводится с 2007 года, первые пять лет он проходил среди лучших сборных мира, затем соревнования сменили международный статус на всероссийский. "Мы это сделали умышленно - сборная неплохо выступает на международных турнирах, но самбо необходимо продвигать внутри страны. Нам был необходим новый формат, и сегодня соревнования дают возможность не только формировать сборные, популяризировать этот вид, а также рекомендовать самбистам служить в силовых структурах, выступать за них".
Третье место на турнире заняли команды ФСИН и "Динамо-24".