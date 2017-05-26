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Сборная МВД выиграла Кубок президента России по самбо

Спорт
26 мая, 19:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В финале она победила команду Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

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Одна из схваток на турнире

Одна из схваток на турнире

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная Министерства внутренних дел впервые выиграла Кубок президента России, победив в финале трехкратного обладателя титула команду Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации со счетом 6:3. Турнир проходил на Малой спортивной арене "Лужники".

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В соревнованиях в формате "стенка на стенку" приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сборная ВДВ и "Динамо-24".

"Ни для кого не секрет, что наш вид спорта, самооборона без оружия, активно развивается в силовых структурах, многие наши титулованные спортсмены являются их представителями, поэтому в Кубке президента приняли участие немало чемпионов мира и Европы", - рассказал ТАСС президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

Турнир проводится с 2007 года, первые пять лет он проходил среди лучших сборных мира, затем соревнования сменили международный статус на всероссийский. "Мы это сделали умышленно - сборная неплохо выступает на международных турнирах, но самбо необходимо продвигать внутри страны. Нам был необходим новый формат, и сегодня соревнования дают возможность не только формировать сборные, популяризировать этот вид, а также рекомендовать самбистам служить в силовых структурах, выступать за них".

Третье место на турнире заняли команды ФСИН и "Динамо-24".

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