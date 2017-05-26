Фридзон заявил, что присутствие Овечкина придало уверенности в матче против "Локомотива"

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Присутствие хоккеиста Александра Овечкина на трибунах придало уверенности баскетболисту ЦСКА Виталию Фридзону в матче против "Локомотива-Кубани". Об этом защитник армейцев рассказал журналистам.
В пятницу ЦСКА дома со счетом 101:95 обыграл "Локомотив- Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
"Я благодарен Александру, он любит баскетбол и с удовольствием сюда приходит. Приятно, когда близкие присутствуют в зале и подбадривают тебя. Это придает уверенность в себе и эмоции. Думаю, он тоже получил удовольствие от игры", - сказал Фридзон.
Также баскетболист ЦСКА высказал свое мнение относительно противостояния с "Локомотивом-Кубанью". "Главное, что мы повели 1-0. "Локомотив" - хорошая команда, мы серьезно к ней относимся. Конечно, хотим быстрее завершить серию, чтобы было время на восстановление. Но "Локомотив" этого не хочет", - сказал игрок.
Следующий матч полуфинальной серии ЦСКА - "Локомотив- Кубань" пройдет 28 мая в Москве.