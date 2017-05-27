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Более 170 новобранцев спортрот ЦСКА приняли присягу в Олимпийском парке Сочи

Спорт
27 мая, 11:54 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В субботу клятву верности Родине принесли члены сборных команд страны по 34 олимпийским видам спорта

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Александр Самарин

Александр Самарин

© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Военную присягу на Медальной площади Олимпийского парка Сочи в последнюю субботу мая приняли 174 новобранца из спортивных рот ЦСКА, расположенных в подмосковной Балашихе, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Спортивные роты были возрождены в 2013 году приказом министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Принимая присягу, новобранцы спортивных рот берут на себя обязательства исполнить не только свой конституционный и гражданский долг, но и продолжать традиции армейского спорта высших достижений.

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В субботу клятву верности Родине принесли члены сборных команд страны по 34 олимпийским видам спорта. Среди них есть два заслуженных мастера спорта (мастера тхэквондо Владислав Ларин и Альберт Гаун), 13 мастеров спорта международного класса, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, победители различных международных турниров. Воинскую клятву произнесли серебряный призер юниорского финала Гран-при - 2016 по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата России - 2017 Александр Самарин и победитель финала Кубка России - 2016 Артур Дмитриев.

Военнослужащими российской армии стали восемь спортсменов, являющихся кандидатами в олимпийскую сборную России на зимние Игры-2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Среди них и фигурист Самарин, которому осенью предстоит выступать на этапах Гран-при в Канаде и Франции.

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин поздравил всех новобранцев с принятием военной присяги.

В рамках торжественной церемонии также состоялось вступление в ряды Всероссийского движения Юнармия 24 школьников.

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