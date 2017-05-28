Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTA

Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTAСпорт 28 мая, 10:05
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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась со 173-го на 178-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Шарапова не играла на текущей неделе. 16 мая в матче второго круга на турнире WTA в Риме россиянка получила травму бедра и снялась с соревнований. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Другая россиянка Светлана Кузнецова сохранила позицию в первой десятке рейтинга и занимает девятое место. Дарья Касаткина потеряла одну позицию, опустившись с 27-го на 28-е место. Также одну позицию потеряла Наталья Вихлянцева, которая занимает 74-ю строчку.
Евгения Родина, которая на прошлой неделе занимала 78-е место, опустилась на 80-е. Екатерина Александрова потеряла одну позицию и расположилась на 86-й строчке.
Положение в топ-10 рейтинга не изменилось. Другие российские теннисистки также сохранили свои позиции.