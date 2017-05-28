Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась со 173-го на 178-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Шарапова не играла на текущей неделе. 16 мая в матче второго круга на турнире WTA в Риме россиянка получила травму бедра и снялась с соревнований. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Другая россиянка Светлана Кузнецова сохранила позицию в первой десятке рейтинга и занимает девятое место. Дарья Касаткина потеряла одну позицию, опустившись с 27-го на 28-е место. Также одну позицию потеряла Наталья Вихлянцева, которая занимает 74-ю строчку.

Евгения Родина, которая на прошлой неделе занимала 78-е место, опустилась на 80-е. Екатерина Александрова потеряла одну позицию и расположилась на 86-й строчке.

Положение в топ-10 рейтинга не изменилось. Другие российские теннисистки также сохранили свои позиции.

Рейтинг WTA от 29 мая (рейтинг опубликован раньше из-за стартующего в воскресенье Roland Garros):

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) - 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6100

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5790

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4636

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4575

7 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) - 4095

15 (15). Елена Веснина (Россия) - 2816...

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2640...

28 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

40 (40). Екатерина Макарова (Россия) - 1265...

74 (73). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804...

80 (78). Евгения Родина (Россия) - 783...

86 (85). Екатерина Александрова (Россия) - 707...

178 (173). Мария Шарапова (Россия) - 310.