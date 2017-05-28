Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин: надежда, что НХЛ и IIHF договорятся по Играм-2018, еще есть

Спорт
28 мая, 16:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на время олимпийского хоккейного турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Все болельщики и игроки продолжают надеяться, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Международная федерация хоккея (IIHF) смогут договориться по участию игроков лиги в Олимпиаде 2018 года. Такое мнение журналистам высказал нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" и сборной России Александр Овечкин.

Смотрите также
Александр Овечкин

Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю

НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на время олимпийского хоккейного турнира. Овечкин, несмотря на это, заявил, что намерен принять участие в Играх в Южной Корее. Ранее глава IIHF Рене Фазель объявил, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято в июне.

"Дай бог, чтобы НХЛ и IIHF нашли общий язык. На это надеются все болельщики и игроки. Поэтому будем верить", - заявил Овечкин.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 НХЛ не допустила игроков на Олимпиаду
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама