Овечкин: надежда, что НХЛ и IIHF договорятся по Играм-2018, еще есть

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Все болельщики и игроки продолжают надеяться, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Международная федерация хоккея (IIHF) смогут договориться по участию игроков лиги в Олимпиаде 2018 года. Такое мнение журналистам высказал нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" и сборной России Александр Овечкин.

НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на время олимпийского хоккейного турнира. Овечкин, несмотря на это, заявил, что намерен принять участие в Играх в Южной Корее. Ранее глава IIHF Рене Фазель объявил, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято в июне.

"Дай бог, чтобы НХЛ и IIHF нашли общий язык. На это надеются все болельщики и игроки. Поэтому будем верить", - заявил Овечкин.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.