Макарова заявила, что в матче с Кербер на Roland Garros ей мешали эмоции

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова рассказала, что ей приходилось бороться со своими эмоциями по ходу победного матча стартового раунда Roland Garros против первой "ракетки" мира немки Ангелик Кербер. Слова Макаровой приводит Associated Press.
Встреча Макарова - Кербер завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
"Это невероятно, - сказал россиянка, когда узнала, что стала первой теннисисткой, выбившей в первом раунде Открытого чемпионата Франции лидера рейтинга WTA. - Матч выдался очень сложным. Мне противостояла первая "ракетка", великолепная теннисистка, но я знала, что могу победить. Однако по ходу встречи мне приходились бороться со своими эмоциями".
Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток - Леси Цуренко и Катерины Козловой.