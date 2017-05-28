Поддубский останется главным тренером клуба "СКА-Хабаровск" в РФПЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский продолжит работу с командой в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

В нынешнем сезоне хабаровский клуб занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В воскресенье "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Оренбургом" в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.

"Он был утвержден на своем посту еще до стыковых матчей. Не думаю, что это решение будет изменено", - сказал Флегонтов.

Бывший главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев был отправлен в отставку 1 мая, Поддубский был назначен исполняющим обязанности. 24 мая он был утвержден в должности главного тренера команды.