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Поддубский останется главным тренером клуба "СКА-Хабаровск" в РФПЛ

Спорт
28 мая, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Клуб из Хабаровска по сумме двух матчей победил "Оренбург" и вышел в Российскую футбольную премьер-лигу

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский продолжит работу с командой в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

В нынешнем сезоне хабаровский клуб занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В воскресенье "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Оренбургом" в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.

"Он был утвержден на своем посту еще до стыковых матчей. Не думаю, что это решение будет изменено", - сказал Флегонтов.

Бывший главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев был отправлен в отставку 1 мая, Поддубский был назначен исполняющим обязанности. 24 мая он был утвержден в должности главного тренера команды.

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