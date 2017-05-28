Поддубский останется главным тренером клуба "СКА-Хабаровск" в РФПЛ

Александр Медведев не исключил, что хоккеист Гавриков может стать игроком СКАСпорт 28 мая, 19:18
В окружении Хворостовского опровергли информацию о его госпитализацииКультура 28 мая, 19:06
Витолиньш: следующий сезон КХЛ будет для СКА труднее предыдущегоСпорт 28 мая, 19:02
Президент "Оренбурга": перед клубом в сезоне-2017/18 будет стоять задача вернуться в РФПЛСпорт 28 мая, 18:52
Голландский велогонщик Дюмулен выиграл многодневку "Джиро д'Италия"Спорт 28 мая, 18:44
Гендиректор ФК "СКА-Хабаровск": клуб не будет иметь проблем с финансированием в РФПЛСпорт 28 мая, 18:40
Задержан новый подозреваемый по делу о теракте в МанчестереМеждународная панорама 28 мая, 18:19
СМИ: на юге Турции микроавтобус с российскими туристами попал в ДТППроисшествия 28 мая, 18:14
Министр нацбезопасности США назвал хорошей вещью наличие любых каналов связи с РоссиейМеждународная панорама 28 мая, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский продолжит работу с командой в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
В нынешнем сезоне хабаровский клуб занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В воскресенье "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Оренбургом" в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.
"Он был утвержден на своем посту еще до стыковых матчей. Не думаю, что это решение будет изменено", - сказал Флегонтов.
Бывший главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев был отправлен в отставку 1 мая, Поддубский был назначен исполняющим обязанности. 24 мая он был утвержден в должности главного тренера команды.