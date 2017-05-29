CAS оставил в силе временное отстранение от соревнований шестерых российских лыжников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции шестерых российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой - на снятие запрета на допуск к соревнованиям. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

"CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными", - говорится в заявлении суда.

Слушания по делам отстраненных российских лыжников CAS проводил в Лозанне 15 мая.

Легков, Белов, Петухов, Вылегжанин и Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.