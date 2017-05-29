Адвокат лыжника Легкова заявил, что удовлетворен решением CAS о сохранении дисквалификации

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн остался удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о сохранении временной дисквалификации Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой до 31 октября. Об этом он заявил ТАСС.
Слушания по делам отстраненных лыжников CAS проводил в Лозанне 15 мая. 29 мая суд распространил официальный релиз, в котором сообщается о решении сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года.
"Я удовлетворен, поскольку убежден, что обвинение в лице антидопинговой панели Международной федерации лыжного спорта (FIS) не представит новых сведений, указывающих на вину спортсменов", - заявил Вишеманн.
FIS 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Все спортсмены подали апелляции в CAS, но они были отклонены, из-за чего российские лыжники пропустили чемпионат мира, после этого российские атлеты вновь обжаловали решение.