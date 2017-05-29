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CAS оставил в силе отстранение российских лыжников, но сохранил им шанс на Олимпиаду

Спорт
29 мая, 22:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Спортсмены не смогут выступать до 31 октября, после чего дисквалификация будет снята, если сторона обвинения не сможет доказать вину

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник распространил релиз, в котором сообщил об отклонении апелляции шестерых российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой - на снятие запрета на допуск к соревнованиям.

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Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в FIS, а затем в CAS. 21 февраля CAS их отклонил, из-за чего спортсмены пропустили чемпионат мира. После этого российские лыжники вновь обжаловали решение.

Сторона защиты осталась удовлетворена решением

Слушания по делу российских лыжников, которые прошли 15 мая в швейцарской Лозанне, продолжались около 11 часов. И, по мнению адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна, позиция россиян звучала более убедительно, чем сторона обвинения. Теперь атлеты будут ждать 31 октября, только тогда, если их все-таки не признают виновными, а FIS не предоставит новых фактов нарушений, они смогут принимать участие в соревнованиях.

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Вишеманн, несмотря на, казалось бы, отрицательное решение суда, итогом слушаний оказался удовлетворен. Он уверен, что обвинение в лице антидопинговой панели FIS не представит новых сведений, указывающих на вину спортсменов.

Недоумение тренера

Тренер олимпийского чемпиона Легкова Маркус Крамер рад, что у спортсменов появилась надежда на возобновление выступлений в будущем сезоне, но недоумевает по поводу решения о сохранении отстранения.

"Почему отстранение снова продлили, мне непонятно", - отметил он.

По мнению президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, принятое решение все-таки дает спортсменам шанс на участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане. Ведь, если срок отстранения спортсменов все-таки истечет в конце октября, у лыжников появится шанс выступить на этапах Кубка мира, которые станут для них отбором на Олимпиаду. В предстоящем сезоне Кубок мира стартует 24 ноября.

Министр спорта уверен в правоте спортсменов

Министр спорта РФ Павел Колобков не сомневается - российские лыжники "чисты". А значит, они будут бороться за участие в Олимпийских играх.

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"Они продолжают подготовку в плановом режиме в составе сборной. Я уверен в "чистоте" этих спортсменов и не сомневаюсь, что после 31 октября они будут допущены к соревнованиям. А значит, наравне со всеми смогут пройти отбор на Олимпиаду в Пхенчхан", - заявил Колобков.

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