Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета Федерации

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министр спорта РФ Павел Колобков выступил перед членами комитета Совета Федерации по социальной политике с докладом по вопросу "О развитии массового спорта в Российской Федерации". Заседание комитета состоялось во вторник.

Выступая перед сенаторами, Колобков отметил, что основные вопросы, связанные с развитием массовых видов спорта, отражены в двух документах - "Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года" и государственной программе. "В этих документах у нас обозначены основные целевые ориентиры, которыми мы руководствуемся в нашей работе, все они за 2016 год на данный момент выполнены. Это общее количество вовлеченных в занятие спортом, количество вовлеченных людей с ограниченными возможностями и так далее", - сказал министр.

"Кроме того, у нас есть важный документ - Федеральная целевая программа, - продолжил он. - В прошлом году мы разработали концепцию программы на 2016-2020 годы. Она как раз ориентирована на развитие массового спорта, развитие региональных центров, строительство малобюджетных спортивных объектов, футбольных полей".

По словам главы Минспорта, доля населения России, систематически занимающаяся спортом, составляет 34,2%. "Во всех регионах цифры различаются, но общий процент говорит, что к 2020 году у нас есть все возможности для реализации основного целевого показателя - 40%, а это около 60 миллионов человек", - сказал Колобков.

"Для вовлечения всех граждан в массовый спорт у нас есть 300 видов мероприятий, из которых более 20 направлены на обучающихся. Поэтому в соревновательную деятельность вовлечены 23 миллиона граждан. У нас есть 16 мероприятий для людей с ограниченными возможностями, среди которых важнейшими являются Спартакиады инвалидов. В адаптивный спорт у нас вовлечены 17,5 тысяч организаций под разными ведомствами", - добавил руководитель ведомства.

Работодатели могут поощрять за сдачу норм ГТО

Также Колобков рассказал, что Минспорт совместно с Министерством труда составил рекомендации для работодателей, чтобы те финансово поощряли работников за сдачу норм ГТО.

"Вся нормативная база комплекса ГТО разработана, в этом году мы приступили к реализации третьего этапа комплекса ГТО - это седьмая и одиннадцатая ступени, мы более активно привлекаем взрослое население. Если у нас для выпускников школ сформулированы механизмы стимулирования сдачи норм ГТО, то сейчас вместе с Минтрудом мы разрабатываем методические рекомендации для работодателей, которые предполагают методы экономического стимулирования активного населения", - сказал министр.

"По статистике в прошлом году у нас 1,6 млн человек приступили к сдаче норм ГТО. Это отвечает нашим целевым показателям. В регионах созданы две тысячи центров, которые уже приступили к работе", - подчеркнул глава ведомства.

Также, по его словам, Министерство спорта договорилось с Министерством образования и науки о том, чтобы вести отчет количества занимающихся в спортивных школах детей в статистике Минобрнауки.

"Полномочия по подготовке спортивного резерва лежат на регионах. 3,3 млн граждан вовлечены в программу спортивной подготовки - это не только дети, но и люди разных возрастов. Мы договорились с Министерством образования об учете детей, занимающихся в центрах спортивной подготовки, в статистике ведомства. Таким образом, мы выполним указ президента РФ по дополнительному образованию, в которое должно быть вовлечено 70-75% детей", - отметил Колобков.

Рассказывая о спортивной инфраструктуре, глава Минспорта заявил, что в России 291 тысяча спортивных объектов. "В прошлом году было внесено в реестр восемь тысяч объектов, в том числе и объекты, построенные за счет частных инвестиций", - констатировал министр.