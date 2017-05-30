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Московский футбольный клуб "Арарат" ведет переговоры с Павлюченко

Спорт
30 мая, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Планируется, что в сезоне-2017/18 команда, основанная в 2017 году, будет выступать в Профессиональной футбольной лиге

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Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС/ФК "Зенит"

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский футбольный клуб "Арарат" ведет переговоры с бывшим нападающим сборной России Романом Павлюченко. Об этом ТАСС рассказал вице-президент по информационной политике клуба Андраник Керопян.

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Ранее портал Life.ru сообщил, что 35-летний Павлюченко продолжит карьеру в "Арарате".

"Могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Павлюченко. Более подробная информация будет позже", - сказал Керопян.

Клуб "Арарат" (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию "Арарат" уже получил.

В сезоне-2016/17 Павлюченко выступал за "Урал". Ранее он играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", лондонский "Тоттенхэм" (Англия), московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань".

В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России.

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