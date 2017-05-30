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Баскетболист "Химок" Швед признан MVP Единой лиги ВТБ нынешнего сезона

Спорт
30 мая, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Обладатель титула самого ценного игрока определяется лигой совместно с информационным агентством ТАСС

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Алексей Швед (слева)

Алексей Швед (слева)

© Единая лига ВТБ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Защитник "Химок" Алексей Швед признан самым ценным игроком регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Обладатель титула самого ценного игрока определяется лигой совместно с информационным агентством ТАСС. Награждение состоялось в Химках перед третьим матчем 1/2 финала плей-офф между "Химками" и "Зенитом" (0-2). Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

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"Приятно, когда тебя признают лучшим, - сказал Швед после церемонии награждения. - Однако эта награда, прежде всего, является коллективной, так как я играю в команде, а мои партнеры создают для меня моменты. Хочу поблагодарить, в первую очередь, их. Надеюсь, впереди у нас еще много матчей, мы сможем порадовать болельщиков красивой игрой. Постараюсь со своей стороны сделать для этого все возможное".

В завершившемся регулярном чемпионате Алексей Швед провел 25 матчей, в которых в среднем набирал 22,2 очка (второй показатель в лиге), делал 3,9 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и зарабатывал 20,2 балла за эффективность действий (первый показатель в лиге). Кроме того, Швед два раза по ходу сезона признавался MVP месяца - в ноябре и феврале.

Команда Шведа заняла третье место в регулярном сезоне, одержав 19 побед в 24 матчах. Российский защитник показал себя непререкаемым лидером "Химок", а также одним из самых эффектных игроков лиги, от которых напрямую зависит результат.

В символическую пятерку по итогам всего регулярного чемпионата, определенную лигой и ТАСС, вместе со Шведом вошли центровой Фрэнк Элегар ("Енисей"), форварды Николас Миннерат ("Автодор") и Сергей Карасев ("Зенит"), а также защитник Нандо Де Коло (ЦСКА).

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