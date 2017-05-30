Шарапова заняла 23-е место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 23-ю позицию в рейтинге самых популярных спортсменов мира по версии ESPN. Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Всего в списке значатся 100 фамилий, возглавляет рейтинг нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, второе место занимает легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Леброн Джеймс, третье - аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси.

Шарапова является единственной россиянкой в рейтинге и третьей по популярности спортсменкой в рейтинге после известного бойца смешанных единоборств из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ронды Роузи (16-е место) и американской теннисистки Серены Уильямс (19-я позиция).

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (ВТА), из них 35 - в одиночном разряде.