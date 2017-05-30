Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова на посту зампреда совдира "Спартака"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Наиль Измайлов с 1 июня сменит Александра Жиркова на посту заместителя председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак". Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил владелец клуба Леонид Федун.
"Жирков справился со своей функцией и с 1 июня он заканчивает свою работу, - сказал Федун. - Его функции будет выполнять Измайлов".
Председателем совета директоров "Спартака" является Федун. Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").
"Спартак" под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно- белые стали победителями российского первенства в 10-й раз, ранее это им удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.