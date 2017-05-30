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Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова на посту зампреда совдира "Спартака"

Спорт
30 мая, 22:29 дата обновления: 30 мая, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

"Спартак" под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выиграл чемпионат России сезона-2016/17

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Леонид Федун

Леонид Федун

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Наиль Измайлов с 1 июня сменит Александра Жиркова на посту заместителя председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак". Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил владелец клуба Леонид Федун.

"Жирков справился со своей функцией и с 1 июня он заканчивает свою работу, - сказал Федун. - Его функции будет выполнять Измайлов".

Председателем совета директоров "Спартака" является Федун. Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").

"Спартак" под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно- белые стали победителями российского первенства в 10-й раз, ранее это им удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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