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IAAF допустила россиянок Аксенову, Ребрик и Рудакову до международных соревнований

Спорт
31 мая, 11:18 дата обновления: 31 мая, 11:44 UTC+3

Об этом сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций

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Вера Ребрик

Вера Ребрик

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила Ксению Аксенову, Веру Ребрик и Веру Рудакову к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

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29-летняя Аксенова является чемпионкой Европы - 2010 в эстафете 4х400 м и серебряным призером турнира в беге на 400 метров, также на ее счету золото Универсиады-2013 в беге на 400 м. Метательница копья Рербик до 2014 года выступала за сборную Украины, в активе 28-летней спортсменки золото ЧЕ-2012. Наилучшее достижение 25-летней Рудаковой - это серебро чемпионата России 2015 года в беге на 400 м с барьерами.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены. На данный момент ИААФ рассматривает 27 заявок, семь из которых подали спортсмены, планирующие выступить на юниорском чемпионате мира 2017 года (спортсмены не старше 19 лет). 

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