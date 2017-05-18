IAAF на следующей неделе рассмотрит 50% оставшихся заявок россиян на допуск к стартам

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет по допинг-контролю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на следующей неделе рассмотрит 50% оставшихся заявок россиян на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом говорится пресс-релизе IAAF.

Всего в IAAF было подано 120 заявок на участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее десять из них были удовлетворены, еще 17 - отклонены.