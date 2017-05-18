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IAAF на следующей неделе рассмотрит 50% оставшихся заявок россиян на допуск к стартам

Спорт
18 мая, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Всего в IAAF было подано 120 заявок на участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе

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Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет по допинг-контролю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на следующей неделе рассмотрит 50% оставшихся заявок россиян на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом говорится пресс-релизе IAAF.

Всего в IAAF было подано 120 заявок на участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее десять из них были удовлетворены, еще 17 - отклонены.

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