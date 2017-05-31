Кирьяков сообщил, что покидает пост главного тренера тульского ФК "Арсенал"

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сергей Кирьяков завершил работу на посту главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал". Об этом он сообщил ТАСС.

"Я принял решение не рассматривать возможность продолжения работы в "Арсенале". Возникла ситуация, что уже пора заниматься организацией сборов, однако (от руководства клуба) нет ни "да", ни "нет", поэтому я ухожу", - сказал Кирьяков.

"Я доволен временем, проведенным в "Арсенале". Конечно, были определенные сложности, о которых не хотелось бы говорить. Но задача была решена, я ухожу с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга", - отметил 47-летний специалист.

"Никаких задолженностей ни у игроков, ни у тренерского штаба нет. Хочу поблагодарить президента клуба (Гурама Аджоева. - Прим. ТАСС) за то, что дал мне возможность работать в "Арсенале", а также болельщиков и журналистов. Хочу им пожелать мира и добра, чтобы будущего главного тренера команды они больше поддерживали, а не критиковали", - сказал Кирьяков.

На вопрос, знает ли он, где продолжит тренерскую карьеру, Кирьяков ответил: "Работа в этом направлении уже ведется".

Кирьяков возглавил "Арсенал" в октябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2016/17. Под его руководством команда заняла 14-е место по итогам чемпионата России и в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге обыграла красноярский "Енисей" (1:2, 1:0).