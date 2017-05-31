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Английский "Арсенал" объявил о продлении контракта с Венгером на два года

Спорт
31 мая, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Новое соглашение с 67-летним французом рассчитано на два года

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Арсенал" продлил контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 67-летним французом рассчитано на два года.

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионатом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04), семь раз завоевывал Кубок Англии (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17), шесть - Суперкубок страны (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015). По итогам прошедшего сезона в чемпионате Англии "Арсенал" занял пятое место в турнирной таблице, поэтому впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Венгер четыре раза признавался лучшим тренером года в Европе (2000, 2002, 2003, 2004), трижды - лучшим тренером чемпионата Англии (1998, 2002, 2004). В 2006 году Венгер был включен в Зал славы английского футбола.

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