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Стржалковский: "Динамо" не обладает ресурсами для приобретения дорогостоящих футболистов

Спорт
31 мая, 18:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам председателя ВФСО "Динамо", клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с главным тренером Юрием Калитвинцевым

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Владимир Стржалковский

Владимир Стржалковский

© ТАСС/Артем Коротаев, архив

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб "Динамо" произведет некоторые изменения в составе команды в летнее трансферное окно, но крупных покупок ждать не стоит. Об этом ТАСС сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

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"В целом о трансферной политике футбольного клуба могу сказать то, что, конечно, определенные изменения и приобретения будут, однако у нас нет чрезмерных ресурсов, чтобы осуществлять слишком крупные покупки", - сказал Стржалковский.

"Считаю, что состав, который успешно вышел в РФПЛ (Российскую футбольную премьер-лигу), способен играть и в высшей лиге, а изменения, которые предстоят, не будут массовыми и глобальными", - отметил председатель ВФСО "Динамо".

В июне 2016 года команду возглавил Юрий Калитвинцев, подписав контракт на один сезон с возможностью продления. На вопрос, будет ли продлено соглашение с тренером, Стржалковский ответил: "Со своей стороны рассчитываем на Калитвинцева и обсуждаем с ним подготовку к сезону. Мы согласовываем все возможные изменения в составе команды".

"Динамо" покинуло РФПЛ по итогам сезона-2015/16. В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые заняли первое место, вернувшись в элиту. ВФСО "Динамо" является держателем контрольного пакета акций футбольного клуба "Динамо".

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