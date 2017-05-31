Стржалковский: "Динамо" не обладает ресурсами для приобретения дорогостоящих футболистов

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб "Динамо" произведет некоторые изменения в составе команды в летнее трансферное окно, но крупных покупок ждать не стоит. Об этом ТАСС сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
"В целом о трансферной политике футбольного клуба могу сказать то, что, конечно, определенные изменения и приобретения будут, однако у нас нет чрезмерных ресурсов, чтобы осуществлять слишком крупные покупки", - сказал Стржалковский.
"Считаю, что состав, который успешно вышел в РФПЛ (Российскую футбольную премьер-лигу), способен играть и в высшей лиге, а изменения, которые предстоят, не будут массовыми и глобальными", - отметил председатель ВФСО "Динамо".
В июне 2016 года команду возглавил Юрий Калитвинцев, подписав контракт на один сезон с возможностью продления. На вопрос, будет ли продлено соглашение с тренером, Стржалковский ответил: "Со своей стороны рассчитываем на Калитвинцева и обсуждаем с ним подготовку к сезону. Мы согласовываем все возможные изменения в составе команды".
"Динамо" покинуло РФПЛ по итогам сезона-2015/16. В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые заняли первое место, вернувшись в элиту. ВФСО "Динамо" является держателем контрольного пакета акций футбольного клуба "Динамо".