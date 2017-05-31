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ВФСО "Динамо": руководство ХК использует ветеранов, чтобы снять с себя ответственность

Спорт
31 мая, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В среду было опубликовано письмо ветеранов "Динамо", в котором говорится, что спонсорские средства не доходят до клуба, так как оседают на счетах Центрального совета ВФСО "Динамо"

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Болельщики "Динамо"

Болельщики "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Руководство московского хоккейного клуба "Динамо" использует ветеранов, чтобы снять с себя ответственность за финансовые проблемы. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Всероссийского физкультурно- спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

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Ветераны ХК "Динамо: средства спонсоров не доходят до клуба, а остаются на счетах ЦС ВФСО

В среду было опубликовано письмо за подписью ветеранов "Динамо", адресованное руководству российского хоккея, в котором говорится, что спонсорские средства не доходят до клуба, так как оседают на счетах Центрального совета ВФСО "Динамо".

"Нам очень жаль, что руководство АНО "Хоккейный клуб "Динамо" использует ветеранов, чтобы снять с себя ответственность за сложное экономическое положение клуба. В ближайшее время жизнь все расставит по своим местам", - сказали в пресс-службе ВФСО "Динамо".

Как в середине мая сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, долг ХК "Динамо" составляет 2 млрд рублей, при этом непосредственно в 2017 году клубу было выделено более 2 млрд рублей спонсорской помощи - эта сумма, в частности, включает в себя 1,32 млрд рублей от банка ВТБ и 600 млн рублей от "Транснефти".

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступило СКА. Бело-голубые дважды выигрывали Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).

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