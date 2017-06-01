Мутко: Манчини является топ-тренером, его хотели привлечь в сборную России по футболу

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Итальянский тренер Роберто Манчини является специалистом топ-уровня, он рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

52-летний Манчини в четверг был назначен главным тренером санкт-петербургского "Зенита", он подписал с клубом контракт на три года с возможностью продления еще на два.

"Он - топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в "своем" клубе", - сказал Мутко.

Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.