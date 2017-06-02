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Анохин: неучастие Дзюбы в Кубке конфедераций - большая потеря для сборной России

Спорт
2 июня, 15:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Вице-президент РФС рассказал, что теперь тренеру надо будет перестраивать схему, потому что он рассчитывал на форварда

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Неучастие нападающего Артема Дзюбы в Кубке конфедераций - это большая потеря для сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.

В пятницу стало известно, что 28-летний Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций 2017 года из-за проблем со здоровьем.

"Отъезд Дзюбы - это всегда большая потеря для нашей сборной, теперь тренеру надо будет перестраивать схему, потому что он рассчитывал на футболиста. Но у нас найдутся нападающие, которые смогут заменить Дзюбу, Станислав Саламович (Черчесов) решит эту проблему", - сказал Анохин.

"Дзюба был здоров, - отметил вице-президент. - Наверное, сейчас что-то произошло, от травмы ведь никто не застрахован. Мы на него рассчитываем если не на Кубке конфедераций, то на чемпионате мира".

В пятницу национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова провела очередную тренировку на сборе в Австрии, в которой Дзюба не принимал участия. Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующая товарищеская встреча с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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