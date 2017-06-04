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Сборная России заняла третье место на московском этапе ЧЕ по регби-7

Спорт
4 июня, 17:07 дата обновления: 4 июня, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Российская команда победила сборную Италии в игре за третье место со счетом 31:12

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© EPA/WILL RUSSELL

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России победила команду Италии со счетом 31:12 в матче за третье место на этапе чемпионата Европы по регби-7, который проходит в Москве.

В групповом раунде сборная России одержала три победы в трех матчах, в четвертьфинале выиграла у команды Грузии, в полуфинале уступила ирландцам.

Выиграла турнир сборная Ирландии, в финальном матче победившая испанцев со счетом 12:0.

Сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.

 Московский турнир стал стартовым этапом Гран-при чемпионата Европы - 2017. Второй этап пройдет 10-11 июня в польском Лодзе, с 1 по 2 июля регбисты сыграют во французском городе Клермон-Ферране, наконец, завершающий этап 15-16 июля примет английский Эксетер.

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