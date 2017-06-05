ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоров

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов занял должность заместителя председателя совета директоров московского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Измайлов сменил на этом посту Александра Жиркова.
В конце мая ТАСС стало известно, что Измайлов покинет должность вице-президента "Спартака" и станет зампредом совета директоров. Затем эту информацию подтвердил владелец клуба, председатель совета директоров Леонид Федун.
Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").
"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17.