ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов занял должность заместителя председателя совета директоров московского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Измайлов сменил на этом посту Александра Жиркова.

В конце мая ТАСС стало известно, что Измайлов покинет должность вице-президента "Спартака" и станет зампредом совета директоров. Затем эту информацию подтвердил владелец клуба, председатель совета директоров Леонид Федун.

Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").

"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17.