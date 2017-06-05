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ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоров

Спорт
5 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

На этом посту он сменил Александра Жиркова

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Наиль Измайлов

Наиль Измайлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов занял должность заместителя председателя совета директоров московского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Измайлов сменил на этом посту Александра Жиркова.

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Наиль Измайлов 1 июня станет заместителем председателя совета директоров ФК "Спартак"

В конце мая ТАСС стало известно, что Измайлов покинет должность вице-президента "Спартака" и станет зампредом совета директоров. Затем эту информацию подтвердил владелец клуба, председатель совета директоров Леонид Федун.

Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").

"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17.

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