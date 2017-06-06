Бухаров: сборная России по футболу выполнила задачу на матч с венграми, не пропустив гол

БУДАПЕШТ, 6 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Перед сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Венгрии была поставлена задача не пропустить гол. Об этом журналистам сообщил российский нападающий Александр Бухаров.

В понедельник сборная России в гостях обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве - она сыграет с командой Чили.

"Наша задача была сыграть на ноль, все нужно делать постепенно. В эпизоде с первым голом хорошо получилось убежать в атаку и забить. Я бы не сказал, что мы сознательно отдали венграм инициативу, просто так получилось: мы играли в гостях, соперник хорошо прессинговал, повторюсь, нам хорошо удалось сыграть на контратаках и забить три мяча. Мы проводили первый матч после тренировочных сборов, будем еще набирать кондиции, и я бы не сказал, что венгры играли грязно, была нормальная боевая, мужская игра", - сказал Бухаров.

На Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые два места.